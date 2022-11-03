Can dostlar için el ele

İstanbul Eyüpsultan'ın İhsaniye Mahallesi'nde Hayvanlar Olmadan Asla Derneği ve DHL Lojistik ortaklığında "Köpek Köyü" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte ormanlık alanlarda yaşayan kimsesiz hayvanlar için kışa hazırlık çalışması yapıldı. 7'den 70'e yaklaşık 100 kişilik bir ekip ahşap ve brandalarla yağmura dayanıklı 80 köpek kulübesi yaptı. Etkinliğe katılan Mira Lizge Deniz (9) "Hayvanların soğuk havada sığınacakları bir yuvaları olsun istedik. Hayvanları çok seviyorum" dedi.Rafet Tatlı (73) ise "Bu bölgede düzenli besleme yapıyorum. Köpeklerimizin kulübeleri de çok eskimişti. Hayvanlar bize Allah'ın emaneti, onlara sahip çıkmamız gerek" diye konuştu. Elif Karaca (25) da "Hayatımda ilk kez bir çivi çaktım. Böyle bir amaç uğruna çalışıyor olmak gerçekten çok motive edici" dedi. Dernek Başkanı Gürkan Gazoğlu, bölgede kış aylarının hayvanlar için sert geçtiğini belirterek "80 kulübe inşa ettik, kilolarca besleme yaptık. Evlatlarımız, kardeşlerimiz de katıldı bize. Burada gördükleriyle gelecekte bizim yerlerimizi alacaklar, can dostlarımızı onlara emanet edeceğiz" şeklinde konuştu.