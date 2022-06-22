Haberler Yaşam Haberleri Aslı Bekiroğlu ile yeniden barışan Can Koçkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Can Koçkan’ın hayatı ve biyografisi!
Giriş Tarihi: 22.6.2022 11:57 Son Güncelleme: 22.6.2022 11:57

Aslı Bekiroğlu ile yeniden barışan Can Koçkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Can Koçkan’ın hayatı ve biyografisi!

Aslı Bekiroğlu ile yeniden barışan Can Koçkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Can Koçkan’ın hayatı ve biyografisi!

Can Koçkan ile Aslı Bekiroğlu tekrardan bir arada görüntülendi. DJ’lik yapan Koçkan ile müstehcen fotoğrafların ortaya çıkmıştı. İnternete sızdırılan pozlarından sonra hayatı bir süre derde giren ünlü, birlikte ifşa olduğu eski sevgilisi Can Koçkan ile barıştı. Vatandaşlar da Can Koçkan kimdir, nereli, kaç yaşında gibi sorular sormaya başladı. Oyuncu ve eski vine fenomeni Aslı Bekiroğlu’nun aşk hayatı yine konu olmuş oldu. Peki, Can Koçkan kimdir, nereli? İşte detaylar!

Can Koçkan ile Aslı Bekiroğlu tekrardan bir arada görüntülendi. 2020 şubat ayında çıplak fotoğrafları yayınlanarak uzun bir süre kötü ve zorlu günler geçiren oyuncu Bekiroğlu, daha sonra Can Koçkan'dan ayrılmıştı. Şimdi tekrar bir arada görüntüler. DJ'lik yapan Koçkan ile tekrardan sevgili mi oldular sorusu merak uyandırıyor. Peki, Aslı Bekiroğlu ile tekrardan birlikte olan Can Koçkan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar!

CAN KOÇKAN KİMDİR?

Can Koçkan, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'ne 2014 yılında başladı. Kendisi 2016 yılında Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra DJ oldu.

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

ASLI BEKİROĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER

2018 – Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)

2016 – Gülümse Yeter

2015 – Adı Mutluluk

2013 – Beni Böyle Sev

ARKADAŞINA GÖNDER
Aslı Bekiroğlu ile yeniden barışan Can Koçkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Can Koçkan’ın hayatı ve biyografisi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA