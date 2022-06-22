Aslı Bekiroğlu ile yeniden barışan Can Koçkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Can Koçkan’ın hayatı ve biyografisi!

Can Koçkan ile Aslı Bekiroğlu tekrardan bir arada görüntülendi. 2020 şubat ayında çıplak fotoğrafları yayınlanarak uzun bir süre kötü ve zorlu günler geçiren oyuncu Bekiroğlu, daha sonra Can Koçkan'dan ayrılmıştı. Şimdi tekrar bir arada görüntüler. DJ'lik yapan Koçkan ile tekrardan sevgili mi oldular sorusu merak uyandırıyor. Peki, Aslı Bekiroğlu ile tekrardan birlikte olan Can Koçkan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar!
Can Koçkan, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'ne 2014 yılında başladı. Kendisi 2016 yılında Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra DJ oldu.
Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.