Aslı Bekiroğlu ile yeniden barışan Can Koçkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Can Koçkan’ın hayatı ve biyografisi!

Can Koçkan ile Aslı Bekiroğlu tekrardan bir arada görüntülendi. 2020 şubat ayında çıplak fotoğrafları yayınlanarak uzun bir süre kötü ve zorlu günler geçiren oyuncu Bekiroğlu, daha sonra Can Koçkan'dan ayrılmıştı. Şimdi tekrar bir arada görüntüler. DJ'lik yapan Koçkan ile tekrardan sevgili mi oldular sorusu merak uyandırıyor. Peki, Aslı Bekiroğlu ile tekrardan birlikte olan Can Koçkan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar!