Can Maxim Mutaf kimdir? Duygu Özaslan’ın eşi Can Maxim Mutaf nereli, kaç yaşında, boyu kaç, hangi takımda?

21 Aralık 2016 tarihinde Anadolu Efes ve Banvit takımlarının takas anlaşması sonucunda Anadolu Efes takımından Furkan Korkmaz Banvit takımından ise Can Maxim Mutaf 2016-2017 sezonunun geri kalan süresince karşılıklı kiralık olarak takas edildiler.

DUYGU ÖZASLAN CAN MAXİM MUTAF İLE EVLENDİ!

Özaslan'ın sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarla duyurulan evlilik haberi yeni detayları da ortaya çıkardı. Sade ve kısa bir gelinlik tercih eden Özaslan, Can Maxim Mutaf ile Paris'te evlendi.

Duygu Özaslan 3 gün 3 gece düğün yapacaklarını da takipçileri ile paylaşarak önümüzdeki üç gün için çok heyecanlıyım dedi.