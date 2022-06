Can Maxim Mutaf kimdir? Duygu Özaslan’ın eşi Can Maxim Mutaf nereli, kaç yaşında, boyu kaç, hangi takımda?

Can Maxim Mutaf boyu, yaşı, takımı, memleketi gibi sorgulamalarla Duygu Özaslan takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Bir dönem aldığı kilolarla magazin gündemine bomba gibi düşen Özaslan daha sonra fit görüntüsüne yeniden kavuşmuş ve yeni bir aşka yelken açmıştı. Bu noktada "Can Maxim Mutaf kimdir, hangi takımda?" soruları gündemde. Peki, Duygu Özaslan'ın eşi Can Maxim Mutaf nereli, kaç yaşında, boyu kaç? İşte detaylar…