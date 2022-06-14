Can Maxim Mutaf kimdir? Duygu Özaslan’ın eşi Can Maxim Mutaf nereli, kaç yaşında, boyu kaç, hangi takımda?

Can Maxim Mutaf boyu, yaşı, takımı, memleketi gibi sorgulamalarla Duygu Özaslan takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Bir dönem aldığı kilolarla magazin gündemine bomba gibi düşen Özaslan daha sonra fit görüntüsüne yeniden kavuşmuş ve yeni bir aşka yelken açmıştı. Bu noktada "Can Maxim Mutaf kimdir, hangi takımda?" soruları gündemde. Peki, Duygu Özaslan'ın eşi Can Maxim Mutaf nereli, kaç yaşında, boyu kaç? İşte detaylar…
CAN MAXIM MUTAF KİMDİR?
9 Ocak 1991 İstanbul doğumlu olan Can Maxim Mutaf 1.93 boyundadır. Şu anda Darüşşafa'nın oyuncusu olan Mutaf, 2013'te Mersin'de düzenlenmiş olan Akdeniz Oyunları'nda Türkiye A millî basketbol takımında yer almıştır.
21 Aralık 2016 tarihinde Anadolu Efes ve Banvit takımlarının takas anlaşması sonucunda Anadolu Efes takımından Furkan Korkmaz Banvit takımından ise Can Maxim Mutaf 2016-2017 sezonunun geri kalan süresince karşılıklı kiralık olarak takas edildiler.
DUYGU ÖZASLAN CAN MAXİM MUTAF İLE EVLENDİ!
Özaslan'ın sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarla duyurulan evlilik haberi yeni detayları da ortaya çıkardı. Sade ve kısa bir gelinlik tercih eden Özaslan, Can Maxim Mutaf ile Paris'te evlendi.
Duygu Özaslan 3 gün 3 gece düğün yapacaklarını da takipçileri ile paylaşarak önümüzdeki üç gün için çok heyecanlıyım dedi.