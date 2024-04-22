Can Paksoy’a adli kontrol kararı

Paksoy Holding'in sahibi Mahmut Paksoy'un küçük oğlu Can Paksoy'un kız arkadaşı Nazlı Sinem Erköseoğlu, 26 Eylül 2010'da ağabey Mahmut Emre Paksoy'un dairesinin bulunduğu Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Mithat Paşa Apartmanı'nın havalandırma boşluğunda ölü bulundu. İncelenen görüntülerde her iki kardeşin o gece bir kulüpte ve apartman girişinde görüntüleri tespit edildi. Holdingin veliahtı iki kardeş hakkında "Kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanık iki kardeş, 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, kasten ya da dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyetle ilgili yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle 2014'te beraat etti. ABD'deki Boston Üniversitesi'nden mezun olan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ailesinin kararı temyiz etmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararının bozulmasını istedi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili olarak yapılan temyiz başvurusunu inceledi.

YARGITAY BERAAT KARARINI BOZDU

Temyiz incelemesi sonucu Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Nazlı Sinem Erköseoğlu davasında sanıklar Can Paksoy ve Emre Paksoy hakkında kararını verdi. Daire, Can Paksoy hakkında yerel mahkemece verilen beraat kararını bozarak müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahmut Emre Paksoy hakkında verilen beraat kararı ise onandı.

MAHKEME BOZMA İLAMINA UYMADI

22 Mart'ta yapılan karar duruşmasında mahkeme Yargıtay'ın bozma ilamına uymayarak kararına direndi. Can Paksoy'un üzerine atılı suçlamayı ispatlayacak yeterli delil olmadığını belirten mahkeme, üçüncü kez beraat kararı verdi. Öte yandan Paksoy hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol de kaldırıldı.

BAKANLIK İTİRAZ ETTİ

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına karşı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren 20. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Can Paksoy'un üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve Yargıtay'ın bozma ilamının içeriğinin dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Dosya kararın gereği için 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade edildi.