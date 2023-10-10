Çanakkale Boğazı’nda torik bereketi

Çanakkale Boğazı'nda 1 Eylül itibariyle başlayan av sezonuyla birlikte Tatar Reis Balıkçılık gırgır teknesi denizde av sezonuna devam ediyor. Çanakkale Boğazı'nda Kemer köyü açıklarında avlanmaya giden gırgır teknesi ağlarını denize bıraktı. Teknesinin tayfası, denizdeki ağları heyecanla güverteye çekti. Ağların haznesindeki torikleri gören gırgır teknesinin reis ve tayfaları, büyük sevinç yaşadı. Haznede bulunan 18 ton torik vakumlama sistemiyle güverteye alındı. Gırgır teknesindeki yaklaşık bin 500 kasa torik, kasası bin TL'den satıldı. Teknenin kaptanı Murat Aksoy balık sezonun bereketli geçtiğini söyledi.