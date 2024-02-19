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Giriş Tarihi: 19.2.2024 16:41

Çanakkale doktora saldırmıştı! Nedeni belli oldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, motosiklet ile seyir halindeki Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı'nın (26), pusu kurularak pompalı tüfekle öldürülüğü olayın ardından Tayfun Avcı'nın kardeşi İ.A.'nın, ölüm haberini veren doktor O.M.'ye saldırdığı ortaya çıktı. O anlar kameraya yansırken, gözaltına alınan İ.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
Çanakkale doktora saldırmıştı! Nedeni belli oldu
Olay, 8 Şubat saat 20.30 sıralarında Sarıot köyünde meydana geldi. Motosiklet ile Sarıot köyünden ayrılan Şakir Aydın ve Tayfun Avcı, köy yol ayrımında pusu kuran kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vurulup motosikletten düşen Aydın ve Avcı metrelerce sürüklendi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şakir Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı da kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden A.G., C.Ö., H.M.K. ve D.B. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf eden ve olayda kullandığı pompalı tüfeği sakladığı yeri jandarmaya bildiren Ahmet Karademir ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

KARDEŞİNİN ÖLÜM HABERİNİ VEREN DOKTORA SALDIRI ANI KAMERADA

Avcı'nın ağabeyi İ.A.'nın Bayramiç Devlet Hastanesi'nde ölüm haberi veren nöbetçi doktor O.M.'ye saldırdığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde İ.A.'nın, O.M. ile konuştuğu, bir süre sonra saldırdığı görülüyor. Saldırının devamında da polisin ve görevlilerin araya girdiği anlar yer alıyor.

Öte yandan polis ve görevlilerin araya girmesiyle gözaltına alınan İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Çanakkale doktora saldırmıştı! Nedeni belli oldu
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