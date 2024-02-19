Çanakkale doktora saldırmıştı! Nedeni belli oldu

Olay, 8 Şubat saat 20.30 sıralarında Sarıot köyünde meydana geldi. Motosiklet ile Sarıot köyünden ayrılan Şakir Aydın ve Tayfun Avcı, köy yol ayrımında pusu kuran kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vurulup motosikletten düşen Aydın ve Avcı metrelerce sürüklendi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şakir Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı da kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden A.G., C.Ö., H.M.K. ve D.B. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf eden ve olayda kullandığı pompalı tüfeği sakladığı yeri jandarmaya bildiren Ahmet Karademir ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Avcı'nın ağabeyi İ.A.'nın Bayramiç Devlet Hastanesi'nde ölüm haberi veren nöbetçi doktor O.M.'ye saldırdığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde İ.A.'nın, O.M. ile konuştuğu, bir süre sonra saldırdığı görülüyor. Saldırının devamında da polisin ve görevlilerin araya girdiği anlar yer alıyor.Öte yandan polis ve görevlilerin araya girmesiyle gözaltına alınan İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.