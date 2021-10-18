Çanakkale Köprüsü’nde seferberlik! 20 saatte geçecek...

Hollanda'nın Rotterdam Limanı'ndan Silivri'ye giden Marshall Adaları bayraklı 265 metre boyunda, 43 metre eninde ve 34 bin 925 grostonluk ağır yük taşıma özelliğine sahip 'Albatross' isimli ağır yük gemisi, üzerinde taşıdığı 130 metre yüksekliğe sahip platform ile birlikte saat 08.15'te Ege Deniz'inden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaşan gemi, Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçerek, manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndü. Gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-15' römorkörleri eşlik etti.