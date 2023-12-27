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Giriş Tarihi: 27.12.2023 21:41

Çanakkale’de 70 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından lastik botlar içinde 70 kaçak göçmen yakalandı

İHA
Çanakkale’de 70 kaçak göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları 'TCSG-905, 'KB-4304' ve 'KB-20' tarafından hareket halinde durdurulan iki ayrı lastik bot içinde toplam 70 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Çanakkale’de 70 kaçak göçmen yakalandı
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