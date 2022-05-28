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Giriş Tarihi: 29.5.2022

Çanakkale’de korkunç cinayet: Taciz etti, öldürdü eşine taziyede yakalandı

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Çanakkale’de korkunç cinayet: Taciz etti, öldürdü eşine taziyede yakalandı

Çanakkale Biga’da bir çiftlikte meydana gelen olayda Hakkı E., köylüsünün eşini taciz edip katletti. Kadının hastanedeki eşine taziye ziyareti de yapan katilin oyununu, çiftlikteki kamera kayıtları bozdu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde evli ve 3 çocuk sahibi Türkan Demir, akrabası olan Hakkı E. tarafından tavuk çiftliğinde başına kürekle vurularak öldürüldü. Çiftlikteki güvenlik kameralarını izleyen jandarma ekipleri, katil zanlısını, öldürdüğü kadının kocasını hastanede teselli ederken gözaltına aldı.

VAHŞİCE KATLETTİ
Olay, önceki akşam 23.00 sıralarında Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kanibey Köyü'nde meydana geldi. 3 yıl önce Mardin'den Biga'ya bağlı Kanibey Köyü'ne mevsimsel işçi olarak gelen evli 2 çocuk babası Hakkı E., köyde özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı. Hakkı E.'nin akrabaları A.D., eşi Türkan Demir ve 3 çocuğu da geçtiğimiz yıl Mardin'den köye gelerek buradaki başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladılar. İddiaya göre Hakkı E., bir süredir Türkan Demir'i rahatsız ediyordu. Önceki akşam saatlerinde Hakkı E., çalıştığı tavuk çiftliğine geldiği Türkan Demir'le tartışma yaşadı. Tartışma büyüdükten sonra Elalmış, çiftlikte bulunan kürekle talihsiz kadını, kafasına defalarca vurarak öldürdü. Gözü dönen katil zanlısı, daha sonra kadının gözlerini de yuvasından çıkardı.


TAZİYE İÇİN GİTTİ
Çiftlikte çalışan başka bir işçi, kadının kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu eşi A.D.'ye bildirdi. Hayatını kaybeden kadının cesedi Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede eşinin işlemlerini yapan acılı eş A.D.'yi teselli eden Hakkı E., çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Katil zanlısının Biga İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Çanakkale’de korkunç cinayet: Taciz etti, öldürdü eşine taziyede yakalandı
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