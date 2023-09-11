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Giriş Tarihi: 11.9.2023 10:41

Çanakkale'de makilik alandaki yangın kontrol altına alıdnı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, 16 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 8 hektar makilik ve ağaçlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İHA
Çanakkale’de makilik alandaki yangın kontrol altına alıdnı

Çanakkel'nin Gelibolu ilçesi Kavakköy köyü mevkiinde dün saat 17.00 sıralarında makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın rüzgarında etkisiyle 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Fahrettin Altay Kışlası'nda sıçradı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Askeri alanda ormanlık alanda devam eden yangını kontrol altına almak için havadan 3 helikopter, 2 uçak, karadan ise 20 arazöz, 170 personelle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte yangına havadan müdahale sona ererken, karadan müdahale devam etti.

Yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

8 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında 8 hektar makilik ve ağaçlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Çanakkale'de makilik alandaki yangın kontrol altına alıdnı
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