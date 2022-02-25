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Giriş Tarihi: 25.2.2022 13:01

Çanakkale'de teknesi karaya vuran balıkçı aranıyor

DHA
Çanakkale’de teknesi karaya vuran balıkçı aranıyor

Çanakkale'de avlanmak için denize açılan Mümin Sakin'in (66) teknesi, Ezine sahiline vurdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sakin için arama çalışması başlattı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde çarşamba günü karaya vuran tekneyi görenler, jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede 'Seher-S' adlı teknede, balıkçı Mümin Sakin'in kimliği ve eşyaları bulundu. Yalnız yaşayan Mümin Sakin'in pazartesi günü yakınlarına ve arkadaşlarına Bozcaada'ya avlanmaya gideceğini söyleyerek denize açıldığı belirlendi. Bunun üzerine Mümin Sakin için Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca arama çalışması başlatıldı. 3 gündür devam eden çalışmalarda Mümin Sakin'in izine rastlanamadı.

'KENDİSİ ŞU ANDA KAYIP'
Sakin'in Bursa'dan gelen oğlu Abdullah Sakin (44) büyük hasar gören tekneyi jandarmadan teslim aldı. Sakin, "Kolluk kuvvetleri beni aradı ve durumu bildirdi, geldim buraya. Jandarmadan bilgileri aldım. Babamın teknesi karaya vurmuş, kendisi şu anda kayıp. Ben de kayıp başvurumu yaptım. Yetkililer, kendisini arıyor. Babam yıllardır balıkçılık yaparak geçimini sağlıyordu. Kendisini denizlere adamış bir insan. Bir süredir kendisiyle görüşmüyorduk. Ama olayı duyunda bir evlat olarak vazifemi yapmaya geldim" dedi. (DHA)

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Çanakkale'de teknesi karaya vuran balıkçı aranıyor
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