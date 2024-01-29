Çanakkale’de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

Öte yandan Boğaz'daki seferler, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattında saatsiz olarak devam ediyor.

Bugün Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada'dan saat 18.00 seferi 17.00'de, Geyikli'den ise saat 19.00 seferi 18.00'de yapılacak. Bu hatta tarifede bulunan planlı diğer tüm seferler saatinde gerçekleştirilecek.

Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı gün içinde Gökçeada'dan saat 15.00'te, Kabatepe'den ise saat 13.00 ve 17.00'de sefer yapılacak.