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Giriş Tarihi: 15.5.2022 17:27 Son Güncelleme: 15.5.2022 18:53

Canan Kaftancıoğlu’na HDP bayraklarıyla desteğe tepki: “Artık ortaklıklarını gizlemiyorlar…”

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Canan Kaftancıoğlu’na HDP bayraklarıyla desteğe tepki: “Artık ortaklıklarını gizlemiyorlar…”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Yargıtay'da 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasının onanması ardından çeşitli protestolar yapıldı. Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde gerçekleştirilen basın açıklamasıyla protestonun yapıldığı alanda ise CHP bayrakların yanında HDP bayraklarının olması dikkat çekti. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medyadan bu anları gösteren fotoğraf karesini paylaşarak “Artık ortaklıklarını gizlemiyorlar…” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Yargıtay'da 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onanması ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul il binasına CHP'lileri çağırmış, destek açıklaması yapmıştı.

EDREMİT'TE PROTESTO

Farklı illerde de basın açıklamaları yapıldı. Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde de dün basın açıklamasıyla protesto eylemi gerçekleştirildi. Basın açıklamasının yapıldığı alana CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin katılırken, CHP'lilerin yanı sıra HDP, Emek Partisi, Sol Parti, Eğitim Sen, TİP, Alevi dernekleri ve Anadolu Kadın Hareketi katıldığı öğrenildi.

HDP BAYRAKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Cumhuriyet Halk Partililerin Kaftancıoğlu'nun yargılama sonrası hapis cezasına Yargıtay'ın verdiği onama kararını protesto için basın açıklaması yapıldığında alanda CHP'li bayrakların yanında HDP bayraklarının olması dikkat çekti.

"ARTIK ORTAKLIKLARINI GİZLEMİYORLAR…"

Sosyal medyada protestonun fotoğraflarını paylaşan kimi sosyal medya kullanıcıları ise alanda yer alan HDP bayrakları ile CHP ile HDP'nin ortaklığının delili olarak fotoğraf karesini paylaşmaya başladı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise HDP bayrakların CHP'li bayraklarla yan yana olmasına tepki gösterip fotoğraf karesini paylaşarak, "Balıkesir Edremit de CHP ilçe başkanlığı Canan Kaftancıoğlu'na destek için basın açıklaması yapıyor. CHP'den çok HDP'nin bayrakları var. Artık ortaklıklarını gizlemiyorlar…" yorumunda bulundu.

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Canan Kaftancıoğlu’na HDP bayraklarıyla desteğe tepki: “Artık ortaklıklarını gizlemiyorlar…”
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