Canan Kaftancıoğlu’nun ‘azmettirme’ davasında yeni gelişme

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun talimatı üzerine 21 Nisan 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekmesi ile ilgili Kaftancıoğlu hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

"SUAT ÖZÇAĞDAŞ'IN BERAAT KARARI KESİNLEŞSİN"

İstanbul Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Fahrettin Altun ile sanık Canan Kaftancıoğlu katılmazken, sanık avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 21 Eylül 2022 tarihinde Suat Özçağdaş hakkında beraat kararı verildiği, her iki dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunması nedeniyle Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nin dosyasının vermiş olduğu beraat kararının kesinleşmesinin beklenilmesini istedi.

SANIK AVUKATINDAN TEPKİ

Sanık avukatları, "Dosyamıza ilişkin büyün kanıtlar toplanmıştır. Gerekli tanıklar dinlenmiştir. Müvekkilimiz olayın hiçbir yerinde yoktur. Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği karar da ortadadır. Kesinleşmesinin beklenmesine gerek yoktur. Kaldı ki önceki celselerde mahkemenizce verilen birleştirme önerisi de reddedilmiştir. Dosyanın mütalaa için Cumhuriyet Başsavcılığı'na tevdiini talep ediyoruz. Bu şekilde kararın kesinleşmesinin beklenmesi yıllarca zan altında kalmış bir sanık olacaktır. Bu kararın kesinleşmesinin beklenilmesini hukuka aykırılığını yineliyoruz" dedi.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonu mahkeme, sanık avukatlarının taleplerini reddine ve İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesinin dosyasının akıbetinin sorulmasına ve sonucunun beklenilmesine karar vererek davayı erteledi.