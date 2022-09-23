Canan Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına devam edildi

CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan'da aynı partiye mensup iki kişiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği ve kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Suç işlemeye tahrik' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından 10 buçuk yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

SANIK KAFTANCIOĞLU KATILMADI

İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davaya sanık Canan Kaftancıoğlu katılmazken tanık sıfatıyla CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve sanık avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

KENDİ DAVASINDA BERAAT ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, "Ben bu konuyla ilgili yargılandım ve beraat ettim. Müşteki Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çekmedim. görevlerim çerçevesinde herhangi bir kent suçu ve yerel yönetimlere dair bir suç oluştuğunda gidip kontrol ederim ve bir sorun görürsem kamu otoriterlerine başvuruda bulunurum. Müştekinin gerçekleştirmiş olduğu mevzuata aykırı yapılanmalar belediye tarafından tespit edilip basına yansımıştı. Çeşitli yurttaşlarımız tarafından oradaki süreç alenileştiriliyor ve kamuoyunda bir gündem oluşturuluyor" dedi.

"BİZ BAŞKANIMIZLA HEP İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Beyanının devamında tanık Özçağdaş, "Ben de doğal olarak söz konusu alana gittim, kontrollerimi yaptım ve ardından il başkanımıza yeni bir aykırı durumun olmadığını bildirip oradan ayrıldım. Müştekinin evine gittiğim, evini fotoğrafladığım ve oradan kaçtığım gibi durumların gerçek olmadığı ortaya çıkmıştır. Ben ilçe başkanıyım, Canan Hanım ise il başkanıdır. Siyasi partide yerelden genele kadar iletişim halindedir. Bu tür konularda da istişare ederiz. İletişimde olduğumuz onlarca konu var" şeklinde konuştu.

"SUÇUN UNSURLARI OLUŞMAMIŞTIR"

Sanık avukatı ise tüm delillerin toplanmış olduğunu, somut olayda üzerine atılı suçun unsurlarının gerçekleşmediğini, daha önceden konuyla ilgili savcılığın takipsizlik kararı verdiğini, tanık Suat Özçağdaş'ın sanık olarak yargılandığı davada beraat ettiğini ve sanığın beraatini talep ettiklerini söyledi.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonu mahkeme, dosyanın mütalaa talebiyle duruşma savcısına tebliğine karar vererek davayı erteledi.