Cani avukat gün yüzü göremeyecek

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz yıl 14 Ağustos'ta Fatma Duygu Özkan (38) 4 katlı binanın 4. katındaki pencereden düşmüş ve olay yerinde hayatını kaybetmişti. O esnada evde bulunan Bursa Barosu'na kayıtlı Avukat Doğan Can Gündüz (41), kadının pencereden kendi atladığını iddia etti. Görgü tanıklarının kadının bir erkek tarafından atıldığını söylemesi üzerine Avukat Gündüz gözaltına alınmıştı. Şüpheli avukat, adli makamlarca tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. İddianamede Kadıköy'deki evinde tek başına ikamet eden şüpheli Avukat Doğan Can Gündüz'ün 13 Ağustos 2023'te Kadir Korhan Marmara'ya "Hafız bana bir eskort numarası yolla" şeklinde mesaj attığı, Marmara'nın ise Fatma Duygu Özkan'a ait telefon numarasını şüpheliye atarak "Al Can'dan aldım dersin" şeklinde cevap verdiği, böylece şüphelinin Fatma Duygu Özkan ile mesajlaştığı anlatıldı.Fatma Duygu Özkan'ın geçen yıl 14 Ağustos'ta Doğan Can Gündüz'ün evine geldiği kaydedilen iddianamede tanık olarak ifadesi alınan M.Ç. saat 20.30 sıralarında arkadaşlarıyla dolaştıkları sırada bir binanın 4. katında kel, sırtında büyükçe dövmesi olan bir erkeğin siyah saçlı kadını atmaya çalıştığını gördüğünü ve kadının bu esnada çığlık atarak yardım istediği söyledi.Ayrıca adamın kadını bacaklarından tutarak aşağıya attığını, kadın düştükten sonra şüphelinin aşağıya bakarak güldüğünü ve içeri geçerek müzik açtığını söylediği belirtti.Şüpheli Avukat Doğan Can Gündüz'ün Fatma Duygu Özkan'a mesaj atarak iletişime geçtiği ve Kadıköy'de evine davet ettiği ve şüphelinin binanın 4'üncü katında bulunan evin balkonundan Fatma Duygu Özkan'ın bacaklarından tutarak aşağıya attığı ifade edildi. İddianamede şüpheli Doğan Can Gündüz hakkında "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.