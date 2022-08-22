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Giriş Tarihi: 23.8.2022

Cani babaya 3 kez ağırlaştırılmış müebbet

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Cani babaya 3 kez ağırlaştırılmış müebbet
Trabzon'un Of ilçesinde, eşinden ayrı yaşayan Emre Göktaş (38), geçen yıl 31 Ağustos'ta, kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4), götürdüğü çay bahçesinde tabancayla başlarından vurarak öldürdü. Tutuklanan Göktaş hakkında, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Göktaş'ın "cezai ehliyetinin tam olduğu" belirtilerek, "Alt soyu kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istendi.
Göktaş iddianamede yer alan ifadesinde eşinin çalışmak istediğini, bu nedenle sürekli kavga ettiklerini anlatarak, "Çocuklarla birlikte gezmeye çıktık. Eşimle yaşadığımız olaylar aklıma geldi. Kızlarım bana cephe almıştı. O gün kaos içindeydim. Kendimi kaybettim. Belimden silahımı çıkardım. Gerisini hatırlamıyorum" dedi. Eşi Sibel Göktaş ise, "Ayrı yaşıyorduk. O gün beni telefonla arayıp, çocukları görmek istedi. Çocukları, babasının evine götüreceğini, sonra da geri getireceğini söyledi. Akşam saatlerinde o acı haber geldi. Soruşturma aşamasında boşanma davası açtım ve ilk celsede boşandım" ifadelerini kullandı.

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Cani babaya 3 kez ağırlaştırılmış müebbet
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