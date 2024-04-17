Cani koca dehşet saçtı

İstanbul Çatalca'da Asya C. ile eşi Bahattin C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Asya C., evi terk etmek istedi. O sırada Bahattin C., tabancayla önce karısını başından vurdu ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Asya C.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Bahattin C. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Bahattin C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir apartmanda da Seyda Mert Boynueğri (37), henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Emine Boynueğri'yi (34) silahla ateş ederek öldürdü. Daha sonra aynı silahla intihar etti.