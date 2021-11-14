Canımız bir kez daha yandı

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Can Göktuğ Boz'un "Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim" tarzındaki kan donduran ifadeleri, bir cezaevi firarisi tarafından hayattan koparılan balerin Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir'in yüreğini dağladı
Türkiye, samuray kılıcıyla Can Göktuğ Boz tarafından vahşice öldürülen mimar Başak Cengiz'e ağlıyor. 2 yıl önce de Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ordulu Ceren Özdemir de aynı şekilde yürekleri dağlamıştı. Boz'un "Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim" tarzındaki kan donduran ifadeleri, bir cezaevi firarisi tarafından hayattan koparılan balerin Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir'in yüreğini dağladı. Canlarının bir kez daha yandığını söyleyen Özdemir SABAH'a konuştu:
Artık yeter. Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için daha ne bekleniyor. Başak'ın ailesi kızlarını yetiştirmek için ne mücadele vermişler. Ceren gibi o da pırıl pırıl bir genç kız. Biz kızlarımızın üzerine titrerken, bir ruh hastası katil gelip prenseslerimizi öldürüyor.
Cinayeti soğukkanlılıkla samuray kılıcıyla işlemiş bu canavar. Bu katil kadar ailesi de suçlu. Bir çocuk değil canavar yetiştirmişler. Bu canavarı topluma salmışlar. Tedavi için sokakta değil, hastanede olmalıydı. Göz göre göre bu bombaları sokağa salıyorlar. Avukat olan annesi de yargılanmalı.
Ceren'in mezarına gittim. 'Yavrum, senin gibi bir genç kızın daha bir canavar hayatını çaldı. Çok üzgünüm' dedim. Sözün bittiği noktadayız.