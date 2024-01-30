Caninin baldızını katlettiği kesinleşti

Antalya'da Zeynel Boyacı (33) tarafından 13 Ağustos'ta öldürüldükten sonra boş araziye gömülen Zeynep Ece Aksay'ın (26), DNA test sonucu kesinleşti. Kuaförlük yapan Zeynep Ece, ablası İlknur Boyacı'yı görmeye gittiği evde eniştesi Zeynel Boyacı tarafından dövülerek öldürüldü. Cesedi ise Aksu ilçesi Kundu bölgesinde bir tarlaya gömdü. Ancak Zeynep Ece'nin öldürüldüğü ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın 'Tatlı Sert' programında yaşanan itiraflar sonrasında geldi. Zeynel Boyacı, 20 Aralık 2023 tarihinde motokurye arkadaşı Ali Diken'i (32) öldürdüğünü söyledi. Diken, baldızını da öldürüp aynı araziye 30 metre arayla gömdüğünü itiraf etti. Araziden çıkarılan cesede Adli Tıp Kurumu'nca DNA testi yapıldı. Cesedin Zeynep Ece Aksay'a ait olduğu kesinleşti. Cesette yapılan inceleme, ailenin DNA'sıyla uyumlu çıktı. Baba Mustafa Aksay, "İlknur bizi yanlış yönlendirdiği için kızımın bulunması bu kadar gecikti" dedi.