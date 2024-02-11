Çankaya’nın ortasında ‘hâkimiyet’ çatışması

ANKARA Çankaya'da 2 Şubat gecesi iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Şüpheliler; Hayrettin D, Kadir Can Ö, Hasan Ç, Ömer Osman A. ve Mehmet İ, Dikmen bölgesinde hâkimiyet kurma mücadelesine girdikleri Ebubekir Ö. ve yanından bulunan 2 kişiyi öldürmeye yönelik sokakta pusu attı. Ölü ya da yaralının olmadığı çatışma sonrasında 2 grup hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde çok sayıda boş kovan buldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel ekip, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kar maskesi takarak kimliklerini gizlemeye çalışan grubun pusu atarak, öldürmeye yönelik pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açtığı belirlendi. Soruşturmayı derinleştirilmesiyle şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 6 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalardaysa olayda kullanıldığı belirlenen 2 pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi. Öte yandan bölgede hakimiyet kurmak isteyen grupların çeteleşme yolunda olduklarını belirlenirken, 20-25 yaş arasındaki şüphelilerin; çok sayıda suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi.