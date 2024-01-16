Çankırı’da drift atan sürücüye 32 bin TL ceza!

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drift atarak trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi uyarınca 32 bin 233 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu ve araç trafikten menedildi...