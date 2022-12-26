Çankırı’da okullar tatil mi? 26 Aralık Pazartesi Çankırı’da kar tatili var mı, okullar tatil edildi mi-edilecek mi?





ÇANKIRI'DA KAR TATİLİ VAR MI-OKULLAR TATİL Mİ?

Çankırı'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde okula gidecek olan öğrenciler ise kar tatili olup olmayacağını merak ediyor. Konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı. Tatil olması durumunda detaylar burada olacak.