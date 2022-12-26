Çankırı’da okullar tatil mi? 26 Aralık Pazartesi Çankırı’da kar tatili var mı, okullar tatil edildi mi-edilecek mi?

Çankırı'da etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrasında okula gidecek olan öğrenciler Çankırı'da okullar tatil mi, kar tatili var mı, okullar tatil edildi mi-edilecek mi? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
İşte tüm detaylar;
Çankırı'nın Çerkeş, Atlaracalar, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. D100 karayolunda sürücüler kar yağışı sebebiyle yavaşlayarak ilerliyor.
İlçeler üzerindeki D100 karayolunda kar yağışı sebebiyle sürücüler yavaşlayarak ilerliyor. Karayolları ekipleri ise kar yağışı öncesinde önlem alarak tuzlama çalışması yaptı.
Trafik ekipleri sürücülere tedbirli araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Çankırı'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde okula gidecek olan öğrenciler ise kar tatili olup olmayacağını merak ediyor. Konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı. Tatil olması durumunda detaylar burada olacak.