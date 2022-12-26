Haberler Yaşam Haberleri Çankırı’da okullar tatil mi? 26 Aralık Pazartesi Çankırı’da kar tatili var mı, okullar tatil edildi mi-edilecek mi?
Giriş Tarihi: 26.12.2022 00:10 Son Güncelleme: 26.12.2022 00:11

Çankırı’da okullar tatil mi? 26 Aralık Pazartesi Çankırı’da kar tatili var mı, okullar tatil edildi mi-edilecek mi?

Çankırı’da etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrası sabah saatlerinde okula gidecek olan öğrenci, öğretmen ile veliler kar tatili olup olmayacağını merak ederek Çankırı’da okullar tatil mi, kar tatili var mı, okullar tatil edildi mi-edilecek mi? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan Çankırı’da okullar tatil mi, kar tatili var mı, okullar tatil edildi mi-edilecek mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Çankırı’da okullar tatil mi? 26 Aralık Pazartesi Çankırı’da kar tatili var mı, okullar tatil edildi mi-edilecek mi?

Çankırı'da etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrasında okula gidecek olan öğrenciler Çankırı'da okullar tatil mi, kar tatili var mı, okullar tatil edildi mi-edilecek mi? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

ÇANKIRI'DA OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?

İşte tüm detaylar;



ÇANKIRI'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

Çankırı'nın Çerkeş, Atlaracalar, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. D100 karayolunda sürücüler kar yağışı sebebiyle yavaşlayarak ilerliyor.



Çankırı'nın D100 karayolu geçişindeki Çerkeş, Atlaracalar, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinde kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar sebebiyle ilçeler beyaza büründü.



İlçeler üzerindeki D100 karayolunda kar yağışı sebebiyle sürücüler yavaşlayarak ilerliyor. Karayolları ekipleri ise kar yağışı öncesinde önlem alarak tuzlama çalışması yaptı.

Trafik ekipleri sürücülere tedbirli araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.



ÇANKIRI'DA KAR TATİLİ VAR MI-OKULLAR TATİL Mİ?

Çankırı'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde okula gidecek olan öğrenciler ise kar tatili olup olmayacağını merak ediyor. Konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı. Tatil olması durumunda detaylar burada olacak.

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Çankırı’da okullar tatil mi? 26 Aralık Pazartesi Çankırı’da kar tatili var mı, okullar tatil edildi mi-edilecek mi?
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