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Giriş Tarihi: 24.8.2022

Canova’ya hüzünlü veda

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Canova’ya hüzünlü veda
TİYATRO ve sinema oyuncusu Civan Canova (67), akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede 20 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti. Sanat dünyasını yasa boğan Canova, dün son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçı için önce Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Ailesinin "Kalbin kalbimizde, elin elimizde... Daima ve sonsuza kadar" yazılı çelengi duygulandırdı. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu'nun yanı sıra Nesrin Cavadzade, Nursel Köse, Ekin Koç, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş, Menderes Samancılar, Ayşen İnci gibi ünlü isimler de katıldı. Canova, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sanatçının eski eşi Açelya Akkoyun "Çok şanslıyız, Civan gibi biri geçti bu dünyadan" dedi.

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Canova’ya hüzünlü veda
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