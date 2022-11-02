Cansız mankenden mont çaldılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 27 Ekim'de Camikebir Mahallesi'ndeki giyim mağazasının önünde duran cansız mankenin üzerinden mont çalınmasına ilişkin çalışma yapıldı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli A.O'yu hırsızlık sonrası olay yerinden ayrılırken, kullandığı otomobille İstiklal Mahallesi'nde yakaladı.
Gözaltına alınan A.O, emniyetteki işlemlerinin ardından "iş yerinden hırsızlık" suçundan işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.