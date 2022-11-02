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Giriş Tarihi: 2.11.2022 15:06 Son Güncelleme: 2.11.2022 15:08

Cansız mankenden mont çaldılar

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişinin giyim mağazasının önündeki cansız mankenin üzerindeki montu aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Cansız mankenden mont çaldılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 27 Ekim'de Camikebir Mahallesi'ndeki giyim mağazasının önünde duran cansız mankenin üzerinden mont çalınmasına ilişkin çalışma yapıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli A.O'yu hırsızlık sonrası olay yerinden ayrılırken, kullandığı otomobille İstiklal Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan A.O, emniyetteki işlemlerinin ardından "iş yerinden hırsızlık" suçundan işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

Bu arada, şüphelinin gerçekleştirdiği hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin mağazanın önündeki cansız mankenin üzerinden montu çıkarıp alması ve geldiği araçla uzaklaşması yer aldı.

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Cansız mankenden mont çaldılar
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