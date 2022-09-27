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Giriş Tarihi: 27.9.2022 10:49 Son Güncelleme: 27.9.2022 10:58

Antalya'da feci kaza: Çarptığı kadını 50 metre savurdu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Mehmet O.B. (27) yönetimindeki otomobil çarptığı Hatun Sağlam (33) hayatını kaybetti. Yaklaşık 50 metre savrulan Sağlam'ın ayağı koparken, kazanın ardından 200 metre gittikten sonra refüje çarparak durabilen otomobilde ise 4 kişi yaralandı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da feci kaza: Çarptığı kadını 50 metre savurdu

Antalya'nın Çıplaklı Mahallesi Akdeniz Bulvarı Burdur istikametinde meydana gelen olayda, Akdeniz Organize Sanayi'de çalıştıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Sağlam'a, çok süratli olduğu belirlenen Mehmet O.B. yönetimindeki otomobil çarptı.

Korkunç kazada çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre savrulan kadının sağ ayağı koptu. Kazanın ardından 200 metre gittikten sonra refüje çarparak durabilen otomobilde ise 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri 3 çocuk annesi Hatun Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Eşinin kazada öldüğünü öğrenin Fatih Sağlam sinir krizi geçirdi. En büyüğü 13 yaşında, en küçüğünün ise 8 olmak üzere 3 çocuğunun öksüz kaldığını belirten acılı baba, "Ben şimdi ne yapacağım. 3 çocuğum bana 'Babaannem nerede; niye gelmedi?' diye soruyor. 'Öldü' diyemedim. Allah'ım bu nasıl bir acıdır" diyerek feryat etti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda morgunda yapılan otopsinin ardından Kovanlık Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi. Otomobilde yaralanan sürücü Mehmet O.B. ile birlikte 4 kişinin durumunun ise ağır olduğu bildirildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Antalya'da feci kaza: Çarptığı kadını 50 metre savurdu
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