Antalya’da feci kaza: Çarptığı kadını 50 metre savurdu

Korkunç kazada çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre savrulan kadının sağ ayağı koptu. Kazanın ardından 200 metre gittikten sonra refüje çarparak durabilen otomobilde ise 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri 3 çocuk annesi Hatun Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Eşinin kazada öldüğünü öğrenin Fatih Sağlam sinir krizi geçirdi. En büyüğü 13 yaşında, en küçüğünün ise 8 olmak üzere 3 çocuğunun öksüz kaldığını belirten acılı baba, "Ben şimdi ne yapacağım. 3 çocuğum bana 'Babaannem nerede; niye gelmedi?' diye soruyor. 'Öldü' diyemedim. Allah'ım bu nasıl bir acıdır" diyerek feryat etti.