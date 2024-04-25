Caretta caretta Tuba’dan 3 aydır sinyal alınamıyor

Muğla'da 2019'da yaralı bulunan ve Tuba adı verilen c aretta caretta cinsi deniz kaplumbağasına, tedavisi sırasında bir takip cihazı da takıldı. Ardından denize bırakılan Tuba, 4 yılda 24 bin 912 kilometre yol kat etti. Ancak takip donanımının pili bittiği için Tuba'dan 3 aydır sinyal alınamıyor. Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) "Tuba ile 3 ay önce takip cihazının pili bittiği için sinyal kesildi. Sinyalini en son aldığımız nokta olan Malta kıyılarından Türkiye'ye yöneleceğini ve tekrar Dalyan'a dönüp yuva yapmasını bekliyoruz" dedi.