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Giriş Tarihi: 26.4.2024

Caretta caretta Tuba’dan 3 aydır sinyal alınamıyor

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Caretta caretta Tuba’dan 3 aydır sinyal alınamıyor
Muğla'da 2019'da yaralı bulunan ve Tuba adı verilen c aretta caretta cinsi deniz kaplumbağasına, tedavisi sırasında bir takip cihazı da takıldı. Ardından denize bırakılan Tuba, 4 yılda 24 bin 912 kilometre yol kat etti. Ancak takip donanımının pili bittiği için Tuba'dan 3 aydır sinyal alınamıyor. Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) "Tuba ile 3 ay önce takip cihazının pili bittiği için sinyal kesildi. Sinyalini en son aldığımız nokta olan Malta kıyılarından Türkiye'ye yöneleceğini ve tekrar Dalyan'a dönüp yuva yapmasını bekliyoruz" dedi.
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Caretta caretta Tuba’dan 3 aydır sinyal alınamıyor
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