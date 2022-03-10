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Giriş Tarihi: 11.3.2022

Çarşaflı gaspçılar polisten kaçamadı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK

Soygun için çarşaf giyerek kadın kılığında girdikleri marketin görevlisi direndiği için ellerindeki oyuncak tabancayı atıp kaçan 3 gaspçı polis tarafından yakalandı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, çarşaf giyerek girdikleri marketti oyuncak silahla soymaya çalışan 3 gaspçı tutuklandı. Olay, Mecidiye Mahallesi, Mecidiye Caddesi üzerinde 31 Ocak günü akşam saatlerinde meydana geldi. Market sorumlusu E.G. gün sonu kasa sayımını yapmak için ofis kısmındayken içeriye yüzleri maskeli, ellerinde silah olan siyah kadın çarşafı giymiş 3 kişi girdi. Gaspçılar silah gösterip yanlarında getirdikleri torbaya paraları doldurmak istediler. Ancak market sorumlusu kendilerine direnince ne yapacaklarını bilemediler. Ellerindeki çuvalı ve silahı atıp kaçtılar. E.G. gaspçılar çıktıktan sonra hemen durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin olay yerinde atıp kaçtıkları silahın da oyuncak silah olduğu ortaya çıktı. Kamera görüntülerini inceleyen polis 3 gaspçının giydiği kıyafetlerden onların kadın olduğunu düşündü. Ancak görüntüler daha detaylı incelendiğinde şüphelilerin ayakkabılarının erkek ayakkabısı olduğu anlaşıldı. Bu sayede hepsinin erkek olduğu tespit edilince çalışmalar derinleştirildi.



3 GASPÇI TUTUKLANDI
Kimlikleri tek tek tespit edilen şüpheliler Erkan T. (23), Mete K. (21), Mustafa Ş. (28) ve onlara dışarda gözcülük ettiği öne sürülen Umut T. (21) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 gaspçı tutuklandı, Umut T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Çarşaflı gaspçılar polisten kaçamadı
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