Çarşı grubu üyesi sokak ortasında öldürüldü

Korkunç cinayet Güngören'e bağlı Genç Osman Mahallesi'nde bir sokakta 20 Şubat günü sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Sedat Elalmış, sokak ortasında bir anda çapraz ateşe tutuldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Elalmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sedat Elalmış, sevdiklerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verilirken Bağcılar Çarşı Grubu ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Grubumuzdan Sedat Elalmış kardeşimiz hakkı rahmetine kavuştu. Can dostumuzu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet diler, kederli ailesine ve sevenlerine sabrı cemil dileriz"

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri ise Sedat Elalmış'ı öldüren kişi ya da kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.