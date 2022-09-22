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Giriş Tarihi: 23.9.2022

Casus savcıya meslekten ihraç

İLKER TURAK İLKER TURAK
Casus savcıya meslekten ihraç
Türkıye'deki İranlı muhaliflerin kaçırılması için 150 bin dolar karşılığında İranlı istihbaratçılarla anlaşan ve makamında ağırlayan eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Davut Yılmaz, HSK İkinci Dairesi tarafından meslekten ihraç edildi. MİT'in radarına giren İranlı istihbaratçılarla işbirliğinde olan Yılmaz, 8 Şubat 2022'de açığa alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçtiğimiz şubatta By Sağlam Savunma Sanayii şirketi sahibi İhsan Sağlam ve Davut Yılmaz'ın aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları istenmişti. Yılmaz için 23 yıldan 42 yıla kadar, İhsan Sağlam için de 24 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmiş, diğer 14 sanık için de değişik oranlarda hapis cezaları öngörülmüştü.

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Casus savcıya meslekten ihraç
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