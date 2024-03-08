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Giriş Tarihi: 8.3.2024 06:05

Çatalca’da hafriyat kamyonu kaza yaptı: 5 yaralı

Çatalca’da seyir halindeki hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kaza neticesinde otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA
Çatalca’da hafriyat kamyonu kaza yaptı: 5 yaralı
Olay, saat 21.30'da TEM Otoyolu, Büyükçekmece-Çatalca yol ayrımı Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre O.Y. idaresinde seyir halindeki 34 HCP 289 plakalı hafriyat kamyonu ile M.L.G. idaresindeki 34 KB 7784 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada savrulan otomobil yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde bulunan 5 kişi yaralanırken sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görevlilerce yol trafiğe kapatılırken otomobilin çekici ile olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Hafriyat kamyonu sürücüsü O.Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Çatalca’da hafriyat kamyonu kaza yaptı: 5 yaralı
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