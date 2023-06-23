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Giriş Tarihi: 23.6.2023 04:31

Çatalca’da kontrolden çıkan araç takla attı: 14 yaralı

TEM Otoyolu Kumburgaz istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yeşillik alana uçtu. Takla atan aracın içerisinde bulunan 14 kaçak göçmen yaralandı

İHA
Çatalca’da kontrolden çıkan araç takla attı: 14 yaralı

Kaza saat 01.00 sıralarında Çatalca TEM Otoyolu Kumburgaz mevki civarında Edirne istikametinde gerçekleşti. İddiaya göre, içerisinde 14 kaçak göçmenin bulunduğu araç kontrolden çıkıp takla attı. Kaza sonrası yaralanan 14 kaçak göçmen yola savrulurken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza yapan aracı gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri otoyol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Olay yerinde ilk müdahalelerin yapıldığı 14 yaralı çevre hastanelere götürüldü.

Devrilen araç olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından kapatılan yol şeritleri açıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Çatalca’da kontrolden çıkan araç takla attı: 14 yaralı
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