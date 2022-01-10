Çatıya çıkan danayı kurtarırken öldü

Elazığ'da, komşusunun danasını kurtarmak isteyen bir kişi, düşerek hayatını kaybetti. Olay Kovancılar ilçesine bağlı Çakırkaş köyünde meydana geldi. 45 yaşındaki Ahmet Ulukale, komşusunun danasının indirildiği kamyonetten kaçarak ağılın çatısına çıktığını görünce danayı kurtarmak istedi. Çatıya çıkan Ulukale, çatının çökmesiyle dengesini kaybedip hayvan ile birlikte aşağı düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ulukale, ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ulukale, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ulukale, Çakırkaş köyündeki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.