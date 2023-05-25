Çay içen çarşaflı kadınlara “Kalk hadi buradan” demişti: Adliyeye sevk edildi

İstanbul Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çayevine giden çarşaflı kadınlar burada işletme sahibinin sözlü saldırısına maruz kaldı. İşletme sahibi Murat Ardahanlı, kadınlar "Hadi kalkın buradan kalk" diye bağırdı. Neye uğradıklarına şaşıran kadınlar, işletme sahibi Murat Ardahanlı'ya "Zaten kalkıyoruz, terbiyesize bak1 diyerek karşılık verdi. Yaşanan sözlü saldırı cep telefonu kamerasıyla vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntülerde işletme sahibinin, "Kalk buradan kalk" dediği duyuluyor. Sonrasında kadınların şaşkınlık veren olay karşısında, "Kalkıyoruz zaten terbiyesiz" diyerek cevap verdi.

KADINLARA SÖZLÜ SALDIRIDA BULUNAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın büyük tepki toplamasının ardından Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli Murat Ardahanlı, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama" suçlamasıyla Asude Çayevinde gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Murat Ardahanlı adliyeye sevk edildi.

"VERDİĞİMİZ İZİNLERİ İPTAL ETTİK"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Tanık beyanları ve emniyetimizin ilk saptamaları neticesinde; toplumun tüm kesimleri, özellikle kadınlar özgürce oturamayacaksa, biz verdiğimiz izinleri ve tüm alan kullanımlarını iptal ederiz. Ettik! Birlikte yaşamanın en temel kurallarını, saygıyı, HEPİMİZ İÇİN sözde değil özde kabul etmek zorundayız.