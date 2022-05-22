Haberler Yaşam Haberleri Çay taşımak için aldığı minibüsü bungalova dönüştürdü
Giriş Tarihi: 22.5.2022 15:11

Çay taşımak için aldığı minibüsü bungalova dönüştürdü

AA
Çay taşımak için aldığı minibüsü bungalova dönüştürdü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşayan Murat Yaylacı, 1992 model minibüsü kendi imkanlarıyla konaklayabileceği bungalova dönüştürdü.

İsrail'de bir inşaat firmasında yaklaşık 5 yıl çalıştıktan sonra 2015 yılında memleketine dönen Yaylacı, tarımla uğraşmaya başladı.

İlçeye bağlı Hoşdere köyünde babası Muhammet Yaylacı ile yaş çay yetiştiren Murat Yaylacı, ürünü alım yerine taşıyabilmek için minibüs satın aldı.

Murat Yaylacı, yaklaşık iki yıl önce de Fırtına Vadisi'ndeki arazisinde kafeterya işletmeye başladı. Tesiste babası ve eşinin de desteğiyle yerli ve yabancı turistlere hizmet sunan Yaylacı, kendilerine ait dinlenebilecekleri bir yere ihtiyaç duydu.

Yaylacı, bu sorunu çözebilmek amacıyla yük taşındığı için arka koltukları sökülen minibüsü konaklayabilecekleri alana dönüştürmeye karar verdi.

Minibüsü bungalov tarzı eve dönüştüren Murat Yaylacı, AA muhabirine, saatlerce çalıştığı için bazen dinlenme ihtiyacı duyduğunu ancak kafede böyle bir alan olmadığını söyledi.

Dinlenmek için önceleri minibüsü kullandığını hatta ihtiyaç durumuna göre içine yatak da koyduğunu anlatan Yaylacı, sonrasında minibüsü bungalov tarzında eve dönüştürdüğünü ifade etti.

Yaylacı, arka kısmını kestiği minibüsü önce kafenin yanındaki beton yükseltinin üzerine yerleştirdiğini, ardından da içini ahşapla kapladığını söyledi.

Dinlenme ve gerektiği zaman da kalacak yer sorununu bu şekilde çözdüğünü belirten Yaylacı, "Zaman içinde işletmenin yanına bölgede ilgi gören iki bungalov ev yaptım. Gelen müşterilerimize veriyoruz. Kendimiz konaklama için kullandığımız bungalov tarzı minibüsü de zaman zaman gelen müşterilerimizin talebi üzerine kiraya veriyoruz. Biz de Ardeşen merkezindeki evimizde kalıyoruz. Buradan işe gidip geliyoruz." diye konuştu.

"10 BİN LİRAYA MAL OLDU"

Yaylacı, arabanın kesimini ve her parçasını kendisinin yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Arabayı bir haftada bu şekle dönüştürdüm. Bana 10 bin liraya mal oldu. Şu anda bu paraya yapayım derseniz yapamazsınız. Araba daha önce yol kenarında yerdeydi. Daha sonra vinç yardımıyla arabayı yol seviyesinden biraz yukarı kaldırdık ve buraya sabitledik. Araba çalışıyor. İlerleyen zamanlarda yola çıkmayı düşünüyoruz. Arabanın bütün aksamları üstünde. Sadece aküsünü çıkardık. Onu da takıp yola devam edebiliriz."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Niğde’de otobüs şarampole uçtu! 3 ölü 41 yaralı
Son dakika: İsveç ve Finlandiya'ya çok net NATO mesajı! Başkan Erdoğan’dan İsveç’e 2 şart
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tokalaşmadı! Bu anlar sosyal medyaya damga vurdu!
İsveç’ten PKK açıklaması: Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan Maymun Çiçeği açıklaması! Vaka görüldü mü nasıl bulaşıyor?
Melanet beklentisi
Selçuk Bey ne yapıyorsunuz?
Son dakika: Euroleague’de tarih yazdık! Anadolu Efes üst üste ikinci kez şampiyon
Son dakika: MİT’ten bir nokta operasyonu daha! Ahmed Rubar etkisiz
32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Çay taşımak için aldığı minibüsü bungalova dönüştürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA