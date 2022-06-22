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Giriş Tarihi: 22.6.2022 21:59

Çaya düşüp kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor

AA
Çaya düşüp kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Beğendik beldesi yakınlarında ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren, ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için Müküs Çayı, Botan Çayı, Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgesinde botlarla su yüzeyinde arama yapılıyor.

UMKE, AFAD, Siirt İHH Arama Kurtarma ekipleri ve güvenlik korucularından oluşan ekipler, su kenarları ve ağaç diplerini de kontrol ediyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da düştüğü Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılıp kaybolmuştu.

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Çaya düşüp kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor
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