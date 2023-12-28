Çayeli’nde riskli köprüler yıkılıyor

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşanan şiddetli yağışlar sonrası Şairler Deresi ve Aşıklar Deresi'nde ıslah çalışmaları başlatılması ile birlikte dere yatakları üzerinde bulunan riskli köprülerin yıkımına da başlandı.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde Şairler Deresi üzerinde bulunan köprülerin yıkımı için karar verildi. İlçe merkezindeki trafik akışının bozulmaması için iki köprüden biri öncelikle yıkıldı. Tek köprüde yıkım işleminin ardından yenileme çalışması başlayacak. Trafik gidiş gelişi için diğer köprü üzerinden gerçekleştiriyor. Eski tip köprülerin yerini sağanak yağışlarda dere sularının geçişini rahatlatacak, tıkanmaların önüne geçecek olan yeni tip köprüler alacak. Şairler deresinin ardından Aşıklar deresinde de gerçekleştirilecek.

"KÖPRÜLER SET OLUŞTURUYORDU"

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, "2020 yılında ilçemizde bir sel felaketi oldu. 2022'de ve 2023'te de oldu. Yaklaşık beş yıldır belediye başkanıyım üç tane önemli sel felaketi ile karşı karşıya kaldım. 2020'de yaşadığımız felaket ise bunların en büyüğüydü. Özellikle Şairler ve Aşıklar Deresi üzerinde dere ıslahlarının bir an önce tamamlanıp bura da geleceğe yönelik yaşanacak olayları ortadan kaldırmalıydık. Zira şairlerde yapılan şu an ki çalışmalar ciddi çalışmalar. DSİ ve Tarım Orman Bakanlığı vasıtasıyla Şairler Deresinde ve Aşıklar Deresinde ciddi yatırımlar yapılıyor. Bu acıdan devletimize minnettarız. Bu zor şartlarda bu sanatsal yapıları ilçemize kazandırıyor. Dere taşkını ile birlikte köprüler set oluşturmaktaydı ve sular çeşitli alanlara yayılıyordu" dedi.

"SORUN KÖKÜNDEN ÇÖZÜLÜYOR"

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakki Çiftçi köprülerin yıkımının ardından yeni köprülerin yapılacağını belirterek, "Bunlar bir gün veya bir ay içinde yapılacak çalışmalar değil. Sorunu kökünden çözmek için zamana ihtiyaç var. Önemli olan sorunu belirlemek ve köklü çözüm getirmek" dedi.

"DERELER TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Dere yataklarında yapılan yapıların büyük tehdit oluşturduğunu su yatağının değişmesine neden olduğunu belirten Çiftçi, "Yapılan yapıların taşkın suları engelleyici yapılar olmamalı, dere taşkını ile birlikte dere yatağı akarsuya cevap vermeli, köpüler dere yatağı ile aynı seviyede olmamalı, dere taşkını ile birlikte bu tür köprüler tehlikeye sebep veriyorlar" dedi.

"YIKIMLARA BAŞLANDI"

Çiftçi açıklamasında, "Bir taraftan Şairler deresinde dere ıslahı Hasan Yılmaz Okulu çevresinde yapılırken Şairler Deresi üzerindeki emniyetin önünde bulunan köprü yıkılıp yeniden yapılıyor. Orada yapılmış iki tane köprü var. Birisi çok daha eski 50-60 yıllık köprü. Birisi de 30-40 yıl arası bir köprü. Şimdi daha sonra yapılan köprü yıkılıyor. Yeni iki köprü yapıldı. Hasan Yılmaz Okulunun önüne bir köprü yapıldı. Bir köprüde terminalin yanına yapıldı. Bu köprü yıkıldığında şehre ait trafiği buralarda dağıtarak şehrin trafiğini rahatlatalım. Şimdi o köprüler yapıldı ve deplaseler oluştu. Bu köprüde mayıs, haziran ayına yetişecek şekilde müteahhitte teslim edildi. İlgililere yer teslimi yaptık. Müteahhit şuan kırma işlemlerini yapıyor. Köprü ve dere ıslahlarını tamamlayarak şehrimize güzel bir görsellik katacağız. Derelerin etrafında da oluşturacağımız alanlarla şehrimizin ve estetiğini de güzelleştireceğiz. Köprü kemer köprü şeklinde olacak. Yıkılan köprüde ortada iki ayak vardı bunda sadece bir ayak olacak. Yukarıda derenin kenarındaki bir tırı, kamyonu veya bir tomruğu alıp dere oraya bir baraj yapma tehlikesi var. Onun için ayak sayısını azaltıyorlar, yüksekliğini artırıyorlar. Yukarıdan gelebilecek herhangi bir malzeme ve debi hesaplamaları yapılarak gelecekte şehrimizi tehdit edecek unsurları ortadan kaldıracağız" diye konuştu.