Haberler Yaşam Haberleri Çek dağcı Ağrı Dağı’nda yaralandı
Giriş Tarihi: 28.7.2023 00:25 Son Güncelleme: 28.7.2023 00:27

Çek dağcı Ağrı Dağı’nda yaralandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’na tırmanan Çek dağcı, dengesini kaybederek düştü. Yaralanan dağcı, hastaneye kaldırıldı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Çek dağcı Ağrı Dağı’nda yaralandı

Alınan bilgiye göre, Çek Cumhuriyeti vatandaşı J.H. (64), arkadaşlarıyla birlikte 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na zirve tırmanışına çıktı. Tırmanış sırasında dengesini kaybeden J.H., yere düşerek kafasından ve omzundan yaralandı. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3200 metre rakımda ilk müdahaleyi yaptıkları J.H.'yi ambulansla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine götürdü.

Tedavi altına alınan J.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Çek dağcı Ağrı Dağı’nda yaralandı
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