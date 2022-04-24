’Çek-senet’ örgütüne darbe: İş adamını soymak istediler

Mehmet Ali G., TEO Yat turizm sahibi Güner Mancar'ın uzun yollardır şirketinde çalışıyordu. Genç adam, 2019 yılında Mancar'ın şirketinden ayrıldı. İddiaya göre iş adamı Mancar'ın 2019 yılında imzaladığı boş senet çalışan Mehmet Ali'ye imha edilmesi için verilmişti. İşten ayrıldıktan sonra genç adam, iş insanın imzaladığı senedi İstanbul'daki bir örgüte verdi.



SENET ÖRGÜTÜN ELİNE GEÇTİ



Örgüt, söz konusu senet üzerinde oynamalar yaparak iş adamı Güner Mancar'a 4 milyon liralık icra takibi başlattı. Mancar, İstanbul İcra Müdürlüğünden gelen takip talebiyle büyük bir şok yaşadı. Takibe itiraz eden Mancar, kendisine icra takibi başlatan şahsı tanımadığını, kimseye bir borçu olmadığını ve söz konusu senedin eski çalışanı tarafından imha edilmek üzere verilen senet olduğunu iddia etti. İş adamı Olayla ilgili savcılığa da suç duyurusunda bulundu.



ÖRGÜTE DARBE



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iş adamına icra takibi başlatan ve Mancar'ı dolandırmaya çalışan şahıslar tespit edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ali Akın Doğuşlu tarafından Çek-Senet örgütüne büyük bir darbe vuruldu. Operasyonla gözaltına alınan örgüt üyelerinden ikisi itirafçı oldu. Mancar'ın eski çalışanı Mehmet Ali G. İse Antalya'da göz altına alındı. İfadeleri alınan örgüt üyelerinden 4'ü 'Resmî belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla dolandırıcılık' suçlarından tutuklamaya sevk edildi. Eski çalışanın aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklulardan bir şüphelinin benzer bir suçtan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.