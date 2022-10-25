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Giriş Tarihi: 26.10.2022

Çekiçli vahşetin şüphelisi belediyede memur çıktı

İstanbul Maltepe'de 18 Ekim'de Kamil Hakan Karabulut'un annesine bakıcılık yapan 39 yaşındaki Nursel Bircan'ı çekiçle öldürdüğü olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde memur olarak çalıştığı öğrenilen şüpheli Karabulut, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli adamın savunmasında suçu Nursel Bircan'a atıp kendisini bıçakla öldürmeye çalıştığını iddia etmesiyse pes dedirtti.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Çekiçli vahşetin şüphelisi belediyede memur çıktı

Maltepe'de 18 Ekim tarihinde gerçekleşen korkunç olayda iddiaya göre, bir çocuk annesi Nursel Bircan (39), Kamil Hakan Karabulut (56)'un, 84 yaşındaki Demans hastası annesine evde bakıcılık yapıyordu. Sabah saatlerinde Karabulut ile Bircan bilinmeyen bir nedenle tartışınca Kamil Hakan Karabulut, Nursel Bircan'nın çocuğunun gözleri önünde kafasına çekiçle vurmaya başladı. Sesleri duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Nursel Bircan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

PES DEDİRTEN SAVUNMA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Kamil Hakan Karabulut, emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılığın 'Kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ettiği şüpheli adamın skandal savunması ise pes dedirtti.

KADIKÖY BELEDİYESİ'NDE MEMURMUŞ
Hakimlikteki sorgusunda CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde memur olarak görev yaptığını belirten şüpheli Karabulut, "Nursel Bircan annemin bakıcısı olur. Aramızdaki gerginlik birkaç gün öncesine dayanıyordu. Bana Zonguldak'a gitmek istediğini söyleyince ben de annemin bakım saati aksayacağı için itiraz etmiştim. Ancak ailevi işleri olduğunu söyleyince ben de 2 gün izin vermiştim. Annem için farklı bir bakıcı ayarlamak gerekiyordu ve bakıcının Pazar günü gelemeyeceğini Nursel bana söylemişti" dedi.

SUÇU BAKICIYA ATTI
Savunmasının devamında şüpheli Karabulut, bakıcı krizi nedeniyle Nursel Bircan'la aralarında tartışma çıktığını söyleyip "Olay günü de kahvaltıyı 2 kişilik hazırlamış, ben de 4 kişilik hazırlaması gerektiğini söyledim. Bu şekilde davranırsa yollarımızı ayıracağımızı söyledim. Birden mutfaktaki bıçağı alıp boğazıma tuttu. Beni iteklemeye başladı, ısrarla üzerime doğru geldi. Ben de elime geçen cisimle vurmuştum. Nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Öldürülme korkusuyla bir anda ne yaptım bilmiyorum" diyerek pişman olduğunu dile getirdi.

TUTUKLANDI
Hakimlik, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair somut deliller olması ve şüphelinin ikrar içeren savunması gerekçeleriyle şüpheli Kamil Hakan Karabulut'un 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Savcılığın olayla ilgili soruşturması ise tüm hızıyla devam ediyor.

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Çekiçli vahşetin şüphelisi belediyede memur çıktı
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