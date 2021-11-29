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Giriş Tarihi: 29.11.2021 13:28

Çekmeköy'de sokak ortasında babasını öldüresiye dövdü

DHA
Çekmeköy’de sokak ortasında babasını öldüresiye dövdü

Çekmeköy'de babasıyla tartışan Resul Yıldız, sokak ortasında babasını öldüresiye dövdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen Cumartesi Mehmet Akif Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, son zamanlarda annesi ve babasıyla tartışan Resul Yıldız, cumartesi günü babasıyla tartıştı. Tartışmanın ardından babası dışarıya çıktı. Babasını arkasından takip eden Yıldız, sokak ortasında babasının kafasına sopayla vurarak darp etmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, Yıldız'a tepki gösterince Yıldız olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından ağır yaralanan babayı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren babanın durumun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, babasını sokak ortasında öldüresiye bir şekilde döven oğlu Yıldız'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yıldız'ın uzun zamandır psikolojik sorunları olduğu, babasını ve annesini daha öncede tehdit ettiği öğrenildi.

BABASINI ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ O ANLAR KAMERADA

Babasını öldüresiye bir şekilde sopayla döven Resul Yıldız'ın dövme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Resul Yıldız babasını arkasından takip ettiği görülüyor. Daha sonra babasının arkasından koşarak sopayla babasının kafasına vuruyor. Yerde babasını öldüresiye bir şekilde döven oğlu çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle olay yerinden kaçtığı görülüyor.

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Çekmeköy'de sokak ortasında babasını öldüresiye dövdü
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