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Giriş Tarihi: 4.10.2022 05:10

Çekmeköy’de yangın paniği! Gecekondu küle döndü

Çekmeköy'de bir gecekondu alev alev yandı. Gecekondu içerisinde çıkan yangın paniğe neden olurken olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi

İHA
Çekmeköy’de yangın paniği! Gecekondu küle döndü

Yangın, saat 02.30 sıralarında Nişantepe Mahallesi Toprak sokakta bulunan gecekonduda çıktı. Gecekonduda çıkan yangın etrafta paniğe neden oldu. Ev içerisinde bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kendilerini dışarı attı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının sebebi bilinmezken itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatin sonunda yangını güçlükle kontrol altına alarak soğutma çalışmalar yaptı. Yanan gecekondu yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

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Çekmeköy’de yangın paniği! Gecekondu küle döndü
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