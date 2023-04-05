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Giriş Tarihi: 5.4.2023 11:39 Son Güncelleme: 5.4.2023 12:06

Çekmeköy’de yol verme kavgası: Uzun namlulu silaha sarıldı

Çekmeköy’de iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada taraflardan biri araç bagajında taşıdığı uzun namlulu silahı tartıştığı sürücüye yöneltti. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga son erdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Çekmeköy’de yol verme kavgası: Uzun namlulu silaha sarıldı

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Çekmeköy'de meydana geldi. İddiaya göre, araçlarıyla seyir halinde olan iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobillerini yol kenarına bırakan sürücüler arasında yumruklar havada uçuştu. Kavganın büyümesi ile birlikte sürücülerden biri aracının bagajından çıkardığı uzun namlulu silahını tartıştığı sürücüye yöneltti. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar şahsın elinden silahı alarak bagaja geri koydu. Kavga çevredeki diğer araç sürücülerinin araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yol verme tartışmasında yumruklar havada uçuştu, hızını alamayınca uzun namlulu silaha sarıldı | Video

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Çekmeköy’de yol verme kavgası: Uzun namlulu silaha sarıldı
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