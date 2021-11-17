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Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:49

Çekmeköy'de zabıta ve kamyon şoförleri arasında gerginlik!

DHA
Çekmeköy’de zabıta ve kamyon şoförleri arasında gerginlik!

Olay İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri ve hafriyat kamyonları şoförleri arasında 'yetki' gerginliği yaşandı.

Kamyon şoförleri zabıta ekiplerinin denetimler için yetkisi olmadığını öne sürerken yaşanan tartışmalar jandarma ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.
Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Şile Otoyolu Ömerli mevkiinde meydana geldi. İBB Zabıta ekipleri denetimleri sırasında hafriyat kamyonlarını durdurup, izinleri olup olmadığını kontrol etmek istedi. Bazı şoförler, 'trafikte bizi durdurmaya yetkiniz yok' diyerek zabıta ekiplerine tepki gösterince iki grup arasından gerginlik yaşandı. Zaman zaman tartışmaların büyüdüğü o anlar bir şoförün cep telefonu kamerasına yansıdı. İki grup arasındaki gerilim jandarma ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.

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Çekmeköy'de zabıta ve kamyon şoförleri arasında gerginlik!
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