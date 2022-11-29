Çekyatta uyuyan babasını tüfekle öldürmüştü

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Emirhan Ş. (22), yaşamını yitiren Erkan Ş'nin yakınlarından bazıları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen sanığın kız arkadaşı Simge B'nin halası Çiğdem B, sanığın iddiasının aksine yeğeni ile Emirhan Ş'nin ailesinin arasının iyi olduğunu, karşılıklı görüşülerek evlilik hazırlıklarının konuşulduğunu anlattı.

Olay günü kendisinin evinde kalan yeğeninin odadan ağlayarak çıktığını ve sanığın kendisine tehdit ve şantajla cinsel istismarda bulunduğunu söylediğini aktaran Çiğdem B, "Bizim yanımızda telefonu açarak 'Ben aileme yaptıklarını söyledim, bana şantaj yapamayacaksın artık' dedi. Telefondayken ben kendisine bunları yapıp yapmadığını sordum. 'Evet ama Simge ile evleneceğim' dedi. Emirhan, Simge'ye onu istemeye geleceklerini bu durumu babası ve amcasına anlatmaması gerektiğini söyledi. Bu telefon konuşması akşam üzeri oldu. Sabah polis Simge'yi aradı, olayı o zaman öğrendik." diye konuştu.

Olay günü ihbar üzerine eve giden 112 Acil Servis çalışanı ile ambulans şoförü ise Erkan Ş'nin çekyatın üzerinde cansız bedenini bulduklarını, ne olduğunu sorduklarında anne ve oğlunun bir patlama sesi duyduklarını söylediklerini dile getirdi.

Ek savunma hakkı verilen sanık Emirhan Ş, taciz iddiasının doğru olmadığını ancak olay günü birlikteliklerini öğrenen kız arkadaşının halası Çiğdem B'nin kendisini tehdit ettiğini ve 7 gün süre verdiğini ileri sürdü.

Babasını isteyerek öldürmediğini öne süren sanık, "Sokaktan sesler gelince karşı tarafın kapıya geldiğini düşündüm. Tüfeği aldım, babamla annem yatıyordu. Babamın sol elini kaldırdığını görünce tetiği çektim. Yaptığım için gerçekten pişmanım. Babamı seviyordum. Vurduktan sonra yarasına tampon yaptım sonra da kalp masajıyla onu kurtarmaya çalıştım." savunmasını yaptı.

Sanığın akıl sağlığına ilişkin rapor alınmasına ve tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İNTİHAR İHBARIYLA GİTTİKLERİ OLAY CİNAYET ÇIKMIŞTI

Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Çamlık Sokak'ta, 18 Mart gecesi Erkan Ş'nin (45) intihar ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Erkan Ş'nin, oturma odasındaki koltukta tüfekle vurularak ölmüş olduğunu görmüş, bu sırada evde bulunan Erkan Ş'nin eşi Pınar Ş, mutfaktayken silah sesi duyduğunu belirterek, eşinin intihar ettiğini ileri sürmüştü.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis, Pınar Ş. ve olay sırasında evde olmadığını iddia eden oğlu Emirhan Ş'yi gözaltına almıştı.

Simge B. ile evlenmesini istemediği iddiasıyla aralarında geçen tartışma nedeniyle, çekyatta uyuyan babasını tüfekle vurduğunu itiraf eden Emirhan Ş, çıkarıldığı hakimlikçe "üst soya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmış, Pınar Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hakkında dava açılan sanığın "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.