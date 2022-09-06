Haberler Yaşam Haberleri Celal Şengör şüpheli sıfatıyla adliyede
Giriş Tarihi: 6.9.2022 14:14

Celal Şengör şüpheli sıfatıyla adliyede

Celal Şengör, 23 Mayıs 2022'de katıldığı programda kullandığı sözler nedeniyle  "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesini vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

DHA
Celal Şengör şüpheli sıfatıyla adliyede

Celal Şengör, 23 Mayıs 2022'de katıldığı programda kullandığı sözler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesini vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Avukatı Celal Ülgen ile gazeteci Fatih Altaylı, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ve yazar Orhan Bursalı da destek için yanında yer aldı. Şengör ifadesini vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Aile Destek programı ödemesi ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2022 Aile Destek Programı Ağustos ödemeleri ne zaman yatacak?
Levent Göktaş'ın avukat kadrosu FETÖ'den! Dönemin kirli isimleri yine sahnede
YKS TABAN PUANLARI 2022: ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık üniversite ek tercih 2022 YKS taban puanları ve boş kontenjanları belli oldu mu?
YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak GSB duyuru bekleniyor! 2022 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı
Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan'dan 'Hayat Kadını' skandalı! İlişkiye girip dosyasını kapattı
Son dakika | Avrupa'da üretim duruyor! Türkiye krizden yeni bir misyonla çıkıyor
YKS ek tercih tarihleri belli oldu! ÖSYM 2022 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak, son gün ne zaman?
EYT son dakika bugün: Türkiye modelinde öne çıkan başlıklar! EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor?
Kılıçdaroğlu yolu açtı A takımı yükleniyor; CHP HDP'ye bakanlık vermek istiyor! Kriz büyüyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Celal Şengör şüpheli sıfatıyla adliyede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA