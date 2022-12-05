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Giriş Tarihi: 5.12.2022 10:39 Son Güncelleme: 5.12.2022 10:42

Çelik kasa hırsızları ‘Kadraj Operasyonu’ ile yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, gerçekleştirdikleri ‘Kadraj Operasyonu’ ile çelik kasa hırsızlarını yakaladı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Çelik kasa hırsızları ‘Kadraj Operasyonu’ ile yakalandı

Diyarbakır'da, 30 Kasım günü bir telefoncu dükkanında çelik kasa hırsızlığı gerçekleşti. İşyerine duvarı delerek giren hırsızlar, çelik kasayı matkapla açtılar. İşyeri sahibi, 300 bin lira zarara uğradı ve ayrıca 60 adet telefon çalındı. Duvarı delerek işyerine giren hırsızlar, çelik kasayı açmak için "Çilingir" lakaplı hırsızı getirip olayı gerçekleştirdiler.

Ancak, hırsızlar kameralardan kaçamadılar. 3 hırsız, koli ve çantalarla olay yerinden uzaklaşırken yüzleri kapalı şekilde kameralarla görüldü. Yüzlerini kapatan hırsızlar asayiş ekiplerinden kaçamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı detaylı inceleme sonucu olay yerinden 2 kilometre uzakta hırsızların yüzlerini açık bir şekilde görüntülemeyi başardı.

Kimlikleri tespit edilen R.G., M.G. ve Ö.K'nin yakalanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kadraj Operasyonu' yaptı. Hırsızlar aynı gün yapılan operasyonda çalıntı 59 telefonla yakalandı.

Ele geçen telefonlar işyeri sahibine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 hırsız tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Çelik kasa hırsızları ‘Kadraj Operasyonu’ ile yakalandı
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