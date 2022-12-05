Çelik kasa hırsızları ‘Kadraj Operasyonu’ ile yakalandı

Diyarbakır'da, 30 Kasım günü bir telefoncu dükkanında çelik kasa hırsızlığı gerçekleşti. İşyerine duvarı delerek giren hırsızlar, çelik kasayı matkapla açtılar. İşyeri sahibi, 300 bin lira zarara uğradı ve ayrıca 60 adet telefon çalındı. Duvarı delerek işyerine giren hırsızlar, çelik kasayı açmak için "Çilingir" lakaplı hırsızı getirip olayı gerçekleştirdiler.