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Giriş Tarihi: 8.1.2024

‘Çember-10’la 4 günde 4 bin firari yakalandı

İLKER TURAK İLKER TURAK
‘Çember-10’la 4 günde 4 bin firari yakalandı
2024 yılının ilk 4 gününde aranan şahıslara yönelik 81 ilde gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonunda 4 bin 853 firari yakayı ele verdi. Yakalananlardan; 4 bin 780'inin 0-5 yıl, 33'ünün 5-10 yıl, 40'ının ise 10 yıldan fazla süredir arandığı belirledi. Firarilerden 867'sinin hırsızlık, 355'inin dolandırıcılık, 167'sinin yağma, 53'ünin adam öldürme, 123'ünin cinsel suçlar, 948'inin narkotik suçlar, 66'sınin terör, 532'sinin kaçakçılık ve organize suçlardan araması olduğu tespit edildi.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"
Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz. İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız şahısları yakalanıp adalete teslim etti" dedi.

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‘Çember-10’la 4 günde 4 bin firari yakalandı
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