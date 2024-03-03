Haberler Yaşam Haberleri ‘Çember-13’ operasyonlarında 3 bin 765 firari yakalandı
Giriş Tarihi: 4.3.2024

‘Çember-13’ operasyonlarında 3 bin 765 firari yakalandı

İLKER TURAK İLKER TURAK
‘Çember-13’ operasyonlarında 3 bin 765 firari yakalandı
İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yurt genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak "ÇEMBER-13" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda son 4 günde arama kaydı bulunan 3 bin 765 firari yakalandı. Yakalanan şahıslardan 588'inin hırsızlık suçundan, 282'sinin dolandırıcılıktan, 199'unun yağmadan, 38'inin adam öldürmeden, 87'sinin cinsel suçlardan, 678'inin narkotik suçlardan, 40'ının terörden, 396'sının ise kaçakçılık ve organize suçlarından arandığı belirlendi. Operasyonlara ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Arananları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.
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‘Çember-13’ operasyonlarında 3 bin 765 firari yakalandı
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