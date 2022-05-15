Cemile teyzeyi dolandıranlara ‘Avcı’ operasyonu

Denizli'de yaşlı kadını, dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı. Jandarma, Acıpayam ilçesi Köke Mahallesi'nde bir telefonla dolandırıcılık ihbarı üzerine çalışma yaptıkları sırada şüpheli bir otomobilin uzaklaştığını saptadı. Araştırmada aracın 75 yaşındaki Cemile Özkan'ın evinden ayrıldığı belirlendi. Oğlu İsmail Özkan'ı 38 yıl önce av sırasında kaza kurşunuyla kaybeden yaşlı kadın, telefonda kendilerini jandarma olarak tanıtan kişilerin "Oğlunu öldürenler, paralarını alacak. Biz o paraları koruyacağız" diyerek eve geldiğini söyledi. Şüphelilerin 10 bin dolar, 10 bin euro, 4 çeyrek altın ve 1 altın bileziği alarak kaçtıklarını belirleyen ekipler, "Avcı" adı verilen operasyon başlattı. Çok sayıda suç kayıtları bulunan S.A. (38), İ.B. (45), O.O. (38) ve M.S. (40) yakalanarak tutuklandı. AA